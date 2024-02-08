Россия решила проблему нехватки продуктовой упаковки

России удалось справиться с кризисом дефицита упаковки для пищевой продукции, образовавшемся из-за западных санкций, говорится в исследовании аналитического агентства Milknews и Союзмолока.

Основным участникам рынка упаковки удалось локализовать производство всех главных сырьевых компонентов, а объем выпуска полностью покрывает спрос, приводит РБК исследование.

Участники рынка смогли найти необходимых поставщиков для производства упаковки в дружественных государствах, а также сумели заменить основные сырьевые компоненты.

При этом молочная индустрия пока остается наиболее сложным сегментом для обеспечения упаковкой из-за разнообразия видов продукции, форматов, высоких требований к гигиене и качеству, а также технологически сложных упаковочных решений.

Ежегодно в молочной индустрии фасуется 12,8 миллиона тонн продукции, для которой требуется 32,2 миллиона штук упаковок различного вида и состава.