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Россия решила проблему нехватки продуктовой упаковки

Источник:
РБК
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России удалось справиться с кризисом дефицита упаковки для пищевой продукции, образовавшемся из-за западных санкций, говорится в исследовании аналитического агентства Milknews и Союзмолока.

Основным участникам рынка упаковки удалось локализовать производство всех главных сырьевых компонентов, а объем выпуска полностью покрывает спрос, приводит РБК исследование.

Участники рынка смогли найти необходимых поставщиков для производства упаковки в дружественных государствах, а также сумели заменить основные сырьевые компоненты.

При этом молочная индустрия пока остается наиболее сложным сегментом для обеспечения упаковкой из-за разнообразия видов продукции, форматов, высоких требований к гигиене и качеству, а также технологически сложных упаковочных решений.

Ежегодно в молочной индустрии фасуется 12,8 миллиона тонн продукции, для которой требуется 32,2 миллиона штук упаковок различного вида и состава.

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Экономика #Продукты
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Топ комментариев

olegsbeglov

Возможно особо крупного эффекта и не будет. Но будет интересно посмотреть на новые истерики

GammiPluh

Взрывы на Украине, а упал у нас сайт Сибнета

anubis77

Точняк, а ещё опастно полицейским говорить, что тебе пофиг на доклады МО и хвалить западные вещи. Ты...

GammiPluh

тоже кажется что она ненужное и токсичное образование