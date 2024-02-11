Диетолог предупредила о скрытой угрозе молочных продуктов

Молоко содержит необходимые для человеческого организма белки, жирные кислоты и минеральные веществ, но все чаще стала встречаться непереносимость молочных продуктов, предупредила врач-диетолог Маргарита Королева.

«Организм отвечает иммунной реакцией, которая может проявить себя в виде кожных заболеваний, частых простуд, аутоиммунных патологий щитовидной железы, внутренних органов, суставов», — сказала врач в беседе на радио Sputnik.

Выяснилось, что одним из факторов появления проблемы стали молочные продукты. «Часть продукта может остаться в пищеводе, поскольку организм не может переработать молоко до конца. Иммунитет реагирует на эти частички как на угрозу и производит антитела», — пояснила Королева.

По ее словам, таким пациентам нужно сделать диагностический тест, который определит продукты, непереносимость которых свойственна их организмам.