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Диетолог предупредила о скрытой угрозе молочных продуктов

Источник:
Sibnet.ru
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Молоко содержит необходимые для человеческого организма белки, жирные кислоты и минеральные веществ, но все чаще стала встречаться непереносимость молочных продуктов, предупредила врач-диетолог Маргарита Королева.

«Организм отвечает иммунной реакцией, которая может проявить себя в виде кожных заболеваний, частых простуд, аутоиммунных патологий щитовидной железы, внутренних органов, суставов», — сказала врач в беседе на радио Sputnik.

Выяснилось, что одним из факторов появления проблемы стали молочные продукты. «Часть продукта может остаться в пищеводе, поскольку организм не может переработать молоко до конца. Иммунитет реагирует на эти частички как на угрозу и производит антитела», — пояснила Королева.

По ее словам, таким пациентам нужно сделать диагностический тест, который определит продукты, непереносимость которых свойственна их организмам.

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Жизнь #Продукты #Здоровье
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Топ комментариев

mosquito__2010

Ну смех без причины это всем известно что признак дурачины. Украина вон тоже много смеялась и на площадях...

pepelmetal

Не мешало бы им каждому "репарации" в виде ланцетов отправить

GammiPluh

Они по другому не умеют, недостаток образования сказывается

mosquito__2010

Дак на недоумков это интервью и не рассчитано. А 120 миллионов как минимум по всему миру уже посмотрело....