Конституционный комитет Совфеда поддержал и рекомендовал одобрить закон о конфискации имущества за фейки о российской армии и призывы к экстремизму. Теперь верхняя палата парламента рассмотрит документ на заседании 7 февраля.

Закон вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, в том числе в статью 104.1 Уголовного кодекса (конфискация имущества). Поправки расширяют перечень преступлений, за которые предусматривается конфискация денег, ценностей или иного имущества.

В перечень таких преступлений включили распространение фейков об армии, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, и к введению санкций против России, содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не состоит, реабилитацию нацизма.

Конфискация имущества допускается, если оно используется для финансирования преступной деятельности против безопасности России, а также если преступления «совершены из корыстных побуждений». Кроме того, закон разрешает по решению суда лишать почетных и воинских званий, а также государственных наград и классного чина за перечисленные выше преступления.