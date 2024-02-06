Магазин приложений для iPhone создадут в России

Российские разработчики создадут магазин приложений для iOS под названием NashStore, сообщил генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

По его словам, функциональность, позволяющая запускать альтернативные маркетплейсы на смартфонах Apple, пока официально подтверждена только в Евросоюзе. Однако даже в случае недоступности в России таких магазинов региональные ограничения можно будет обойти.

Например, во время активации iOS-устройства пользователи всегда выбирают страну, где будет использоваться гаджет. Если человек активирует iPhone в ЕС, но выбирает страну «Россия», то ему показывается экран из российского списка приложений для предустановки.

В Евросоюзе альтернативные магазины приложений для операционной системы iOS появятся с марта. Это стало возможным из-за принятого в ЕС закона о цифровых рынках, который обязует Apple разрешить пользователям установку альтернативных магазинов.