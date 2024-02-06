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Магазин приложений для iPhone создадут в России

Источник:
«Известия»
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Российские разработчики создадут магазин приложений для iOS под названием NashStore, сообщил генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

По его словам, функциональность, позволяющая запускать альтернативные маркетплейсы на смартфонах Apple, пока официально подтверждена только в Евросоюзе. Однако даже в случае недоступности в России таких магазинов региональные ограничения можно будет обойти.

Например, во время активации iOS-устройства пользователи всегда выбирают страну, где будет использоваться гаджет. Если человек активирует iPhone в ЕС, но выбирает страну «Россия», то ему показывается экран из российского списка приложений для предустановки.

В Евросоюзе альтернативные магазины приложений для операционной системы iOS появятся с марта. Это стало возможным из-за принятого в ЕС закона о цифровых рынках, который обязует Apple разрешить пользователям установку альтернативных магазинов.

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Топ комментариев

Nik3316

так получают, что уже инвалидов по всей Украине отлавливают для по зубам))))))))не долго Израильские...

колобок11

И все голоса как один окажутся конечно же за несменяемого!

sib_man9

исторические примеры не дадут соврать, в этих вопросах "нарисованный" бюджет не главный фактор ))

Max_tf700 Home

Не важно сколько и как проголосует. Важно кто и как посчитает.