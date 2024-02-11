Перечислены продукты для повышения либидо женщин

Ряд продуктов способствуют улучшению сексуальной жизни женщин, подсказал британский врач Майкл Грегер, назвав четыре самых эффективных из них.

Темный шоколад расширяет артерии и увеличивает кровоток. Усиление кровотока повышает чувствительность эрогенных зон, что полезно для сексуальной жизни женщин, приводит DailyMail совет врача.

Грегер также рекомендовал яблоки. Доказано, что их регулярное употребление сказывается на либидо женщин. Причем важно есть фрукт вместе с кожурой, так как именно в ней сосредоточены фитонутриенты, полезные для сексуальной жизни женщин.

Продукты на основе сои также могут повысить женское либидо. Исследования показывают, что у женщин в период менопаузы, которые выпивают чашку соевого молока каждый день, повышается сексуальное желание, отметил врач.

Действенны продукты с ароматами лаванды и нероли (горький апельсин). Аромат лаванды оказывает эффект на либидо, если женщины ощущают его по 20 минут два раза в день. Вдыхание аромата нероли в течение пяти минут два раза в день также приводит к увеличению сексуального желания.