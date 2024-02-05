Стала известна судьба унесенного на льдине по Енисею мужчины. ВИДЕО

Дрейфующий на льдине по Енисею мужчина упал в воду после столкновения с опорой моста — видео опубликовало ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Красноярца унесло по Енисею на льдине утром в субботу, 3 февраля. Его сразу же начали искать правоохранители и спасатели.

Предположительно, пропал 78-летний рыбак, который рано утром ушел на Абаканскую протоку.

Через двое суток краевая полиция опубликовала видео, на котором утром 3 февраля дрейфующая льдина врезается в опору Коммунального моста, а находящийся на ней человек падает в воду. Поиски мужчины продолжаются.