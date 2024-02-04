Рост российской экономики удивил Financial Times

По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), ВВП России вырастет в 2024 году на 2,6% — это вдвое больше, чем фонд прогнозировал еще в октябре.

«Это определенно тот случай, когда российская экономика чувствует себя лучше, чем рассчитывали», — сказал Financial Times (FT) главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша.

По его словам, это можно объяснить мощным стимулом в виде государственных расходов на «военную экономику». Стабильные цены на сырьевые товары помогли сберечь доходы от экспорта ископаемого топлива и укрепили общую активность, добавил Гуринша.

«Эти цифры ставят новые вопросы насчет эффективности многочисленных пакетов западных санкций, призванных снизить бюджетные доходы Кремля и лишить его средств на финансирование специальной операции на Украине», — приводит FT мнение западных экономистов.