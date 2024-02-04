НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Рост российской экономики удивил Financial Times

Источник:
Financial Times
329 4

По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), ВВП России вырастет в 2024 году на 2,6% — это вдвое больше, чем фонд прогнозировал еще в октябре.

«Это определенно тот случай, когда российская экономика чувствует себя лучше, чем рассчитывали», — сказал Financial Times (FT) главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша.

По его словам, это можно объяснить мощным стимулом в виде государственных расходов на «военную экономику». Стабильные цены на сырьевые товары помогли сберечь доходы от экспорта ископаемого топлива и укрепили общую активность, добавил Гуринша.

«Эти цифры ставят новые вопросы насчет эффективности многочисленных пакетов западных санкций, призванных снизить бюджетные доходы Кремля и лишить его средств на финансирование специальной операции на Украине», — приводит FT мнение западных экономистов.

Еще по теме
Серийный выпуск БПЛА «Охотник» в Новосибирске начнется в 2024 году
Мусороперерабатывающий завод в Хакасии построят за 3,6 млрд рублей
РКН проверит сообщения об утечке данных клиентов Альфа‑банка
АвтоВАЗ похвалился выросшими в два раза зарплатами рабочих
смотреть все
Экономика #Промзона
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Надеждин предположил, что Путин не будет президентом все шесть лет
Водитель в Кузбассе чудом проехал между двумя фурами. ВИДЕО
Раскрыты доходы Владимира Путина
Рассекречены планы Залужного оставить Авдеевку
Обсуждение (4)
Картина дня
Foreign Policy посоветовал Киеву больше не надеяться на США
Желавший взять у Путина интервью Карлсон прилетел в Москву
Рост российской экономики удивил Financial Times
Психологи развенчали семь главных мифов о браке
О самом главном
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как правильно искать работу в 2024 году
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
50
Киев пообещал демилитаризованную зону «до Москвы»
46
Путин назвал ВСУ террористической организацией
32
Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии
29
Путин потребовал создать демилитаризованную зону на Украине
25
Раскрыты доходы Владимира Путина