Принят закон о запрете «наливаек»

Законопроект о запрете так называемых «наливаек» в жилых домах принят депутатами Госдумы в третьем чтении, сообщается на сайте парламента.

Теперь регионы смогут устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, депутатам поступало много обращений от жителей многоквартирных домов с питейными заведениями. Людей не устраивает, что днем «наливайки» работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем и становятся точкой сбора асоциальных посетителей.

У субъектов РФ уже есть право ограничивать продажу крепкой алкогольной продукции. Закон станет дополнительным инструментом для регулирования продажи алкоголя заведениях общепита, которые располагаются в жилых домах. Власти смогут установить жесткие временные рамки или даже полностью запретить такую торговлю.