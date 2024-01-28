Цивилев пообещал закрыть возрастающую мировую потребность в угле

Кемеровская область может полностью обеспечить мировую потребность в угле, которая будет увеличиваться в ближайшие 20-30 лет, заявил губернатор региона Сергей Цивилев.

«По прогнозам ООН, к 2050 году население планеты увеличится с 8 до 10 млрд человек. Наибольший рост прогнозируется в странах Азии, на которые сейчас приходится более 80% потребления угля. Поэтому мы уверены, что спрос на уголь в ближайшие 20-30 лет будет только расти», — цитирует ТАСС Цивилева.

По его словам, у Кузбасса есть возможность закрыть эту потребность, нужно только обеспечить возможность вывоза топлива».

«Уголь является важнейшим элементом топливно-энергетического баланса России. При существующих темпах добычи его хватит на 450 лет, есть еще прогнозные ресурсы», — добавил губернатор.