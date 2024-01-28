НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Цивилев пообещал закрыть возрастающую мировую потребность в угле

Источник:
ТАСС
159 0

Кемеровская область может полностью обеспечить мировую потребность в угле, которая будет увеличиваться в ближайшие 20-30 лет, заявил губернатор региона Сергей Цивилев.

«По прогнозам ООН, к 2050 году население планеты увеличится с 8 до 10 млрд человек. Наибольший рост прогнозируется в странах Азии, на которые сейчас приходится более 80% потребления угля. Поэтому мы уверены, что спрос на уголь в ближайшие 20-30 лет будет только расти», — цитирует ТАСС Цивилева.

По его словам, у Кузбасса есть возможность закрыть эту потребность, нужно только обеспечить возможность вывоза топлива».

«Уголь является важнейшим элементом топливно-энергетического баланса России. При существующих темпах добычи его хватит на 450 лет, есть еще прогнозные ресурсы», — добавил губернатор.

Еще по теме
Европа продолжила тайно покупать российскую нефть через Индию
США ошибочно купили российскую нефть
Глава «Газпрома» обозначил срок полной газификации России
Страны ЕС попросили разрешение на покупку российской нефти
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК #Кузбасс
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Индекс криминогенности: самые опасные мигранты
Перемирие или разгром: что будет на Украине в 2024 году
Зеленский высказался по поводу катастрофы Ил-76
Картаполов раскрыл подробности гибели Ил‑76 под Белгородом
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин пообещал окончательно искоренить нацизм
МИД обвинил Украину в планах украсть у России активы на $2 млрд
Подсчитаны расходы бюджета на продление льготной ипотеки
Овечкин сократил отставание от Гретцки до 63 шайб
Мультимедиа
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
59
Картаполов раскрыл подробности гибели Ил‑76 под Белгородом
52
США перехотели украинского наступления
38
Хуситы атаковали американский корабль в Аденском заливе
34
Убийство в небе: кто сбил самолет с украинскими военнопленными
31
Прилет Путина в Калининград вызвал панику в Евросоюзе