Выходец из России стал крупнейшим налогоплательщиком Британии

Бизнесмен Александр Герко, родившийся и выросший в России, заплатил больше всего налогов в Великобритании по итогам 2023 года.

Основатель трейдинговой компании XTX Markets Герко заплатил в виде налогов 665 миллионов фунтов. Это крупнейшая сумма в истории Великобритании за один год. Состояние бизнесмена оценивается в 9 миллиардов фунтов (11,5 миллиарда долларов), пишет The Times.

Александр Герко — доктор математических наук, выпускник МГУ и Российской экономической школы. Он получил британский паспорт в 2016 году и отказался от гражданства России. Герко возглавляет налоговый рейтинг Британии второй год подряд.

На второй строчке рейтинга — бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун, заплативший 652 миллиона фунтов налогов. На третьем месте — совладельцы букмекерской компании Bet365 Дениз, Джон и Питер Коутс с цифрой в 375 миллионов фунтов.