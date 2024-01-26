Тома Холландера перепутали с Томом Холландом

Том Холландер и Том Холланд работают с одним актерским агенством, из-за похожих имен однажды Холландер получил гонорар за «Мстителей».

Актер рассказал в «Вечернем шоу с Сетом Майерсом», что как-то ему пришла на карту семизначная сумма, что было первой частью бонуса, который предполагалось заплатить Холланду с кассовых сборов «Мстителей».

Тому Холландеру 56 лет, он известен по ролям в фильмах «Бойфренд из будущего», «Шпионы из Кембриджа». Том Холланд младше коллеги почти на 30 лет, ему 27, и он звезда Marvel, где сыграл Человека-паука.