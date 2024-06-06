Стартовали съемки фильма «Батя 2. Дед»

Фильм «Батя 2. Дед» станет сиквелом народной комедии «Батя» о суровых методах отцовского воспитания в 90-е годы.

В новом фильме к своим ролям вновь вернутся Стас Старовойтов, Владимир Вдовиченков, Надежда Михалкова, Андрей Андреев. А кто сыграет нового героя, который объединит два поколения, пока держится в секрете.

Актер появится в картине сразу в двух образах — деда, а также еще молодого себя в период Великой Отечественной Войны. Создатели не стали приглашать на эту роль актеров разного возраста, а использовали сложный пластический грим.

Сюжет фильма «Батя 2. Дед»

По сюжету, Макс и Ирина находятся на грани развода и не живут вместе. Макс приезжает к Ирине, чтобы забрать сына Диму на осенние каникулы, но тут выясняется, что ребенок сбежал из дома.

Обеспокоенные родители отправляются на его поиске на машине Влада, семейного психолога и по совместительству ухажера Ирины. В дороге выясняется, что Дима сбежал в деревню к отцу Макса — Бате.

Фото: © Ксения Угольникова

В пути Макс вспоминает, как родители, во время развода, отправили его в деревню к Деду, про их жизнь вдвоем, свою первую любовь и друзей детства. Сюжет, как и прежде, пронизан воспоминаниями Макса – смешными скетчами из жизни в деревне.

Премьера фильма «Батя 2. Дед» состоится в 2025 году

Параллельно в фильме также рассказывается история знакомства и любви Деда с его будущей женой.

О съемках

Съемки продлятся до конца июля и пройдут в павильонах, а также на натуре в Московской и Пермской областях. Основная локация — село Кын, которое расположено в 250 километрах от Перми и ведет свою историю с 1763 года.

Для съемок нового фильма будет задействован настоящий военный медицинский поезд времен Великой Отечественной войны, в котором было проведено раненым более 40 тысяч операций. Также запланированы трюковые и пиротехнические смены.