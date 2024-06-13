Российский и корейский хорроры сразятся в кинопрокате

Фильмы ужасов «Проклятие "Зов могилы"» и «Заклятье. Шепот ведьм» стали главными претендентами на большую кассу в прокате с 13 июня.

«Проклятие "Зов могилы"»

Фильм «Проклятие "Зов могилы"» производили в Южной Корее. Предпродажи билетов на хоррор составили 307,6 тысячи рублей.

По сюжету, проживающая в Лос-Анджелесе богатая семья корейского происхождения узнает, что страдает от духа разгневанного предка.

Два шамана, эксперт по фэншуй и владелец похоронной фирмы в Корее должны извлечь из могилы гроб с телом прадеда и, не вскрывая, кремировать его как можно быстрее.

Однако жадный сотрудник больницы, куда привезли останки на временное хранение, поверив слухам о спрятанных там сокровищах, открывает гроб, что приводит к ужасающим последствиям.

«Заклятье. Шепот ведьм»

Российский ужастик «Заклятье. Шепот ведьм» до старта на предпродажах собрал чуть больше 100 тысяч рублей. Прогнозируется, что что за уикенд картина с Артуром Бесчастным и Марьяной Спивак соберет около 13 миллионов.

По сюжету, сломленный и отчаявшийся детектив расследует убийства подростков в глухой деревне — и сталкивается с жуткой потусторонней сущностью, чей шепот грозит кошмарной смертью.

Другие премьеры

Также в кино с четверга,13 июня, стартуют две британские драмы «Вторая жизнь Гарольда Фрая» и «Игра королевы», американская комедия «Папа» про стендап-комика, венгерски мультфильм «Четыре души Койота».

Днем раньше, 12 июня, в прокат вышла русская комедия «Бар "МоскваЧики"», французский фильм ужасов «Девятые врата. Пандемониум», британсий мультфильм «10 жизней».