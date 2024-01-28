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Большинство подростков получило сексуальное образование в интернете

Источник:
Sibnet.ru
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Большинство молодых россиян получают знания о сексе от знакомых и в интернете, следует из результатов исследования, проведенного компанией «Фидбэк»

Для россиян первым источником информации о сексуальной близости стали друзья и знакомые, этот ответ в среднем дали 25% опрошенных, на втором месте интернет — 21,5%, приводит «Газета.ру» результаты опроса.

Среди первичных источников информации также указывают школу (19%), фильмы и сериалы (9%), родителей (7%), родственников (5%), порнографические сайты и журналы (3%), психологическую и медицинскую литературу (2%).

При этом в дальнейшем, после первого знакомства с этой сферой жизни, большинство получает сексуальное образование в основном в интернете (39%).

Также молодежь часто интересуется этой темой в учебных заведениях (14%), в кабинете врача (9%) и у родителей (8%). У ответа «из порнографических журналов и саитов» — 7% голосов. И только 5% продолжают узнавать подробности у друзей и знакомых.

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Жизнь #Здоровье
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