Кремль отказался считать удары по Украине «ответом за Донецк»

Наносимые российской армией удары по целям на Украине не являются ответом за обстрел Донецка, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее всей Украине объявлялась тотальная воздушная тревога, главы администраций отчитывались о работе ПВО. Утром во вторник украинские власти также подтвердили взрывы в Киеве и Харькове.

«Мы продолжаем нашу специальную военную операцию, и наши военные не бьют по социальным объектам и по жилым кварталам и не бьют по мирному населению в отличие от киевского режима», — подчеркнул Песков.

ВСУ обстреляли Донецк 21 января. По данным российских властей, украинские военные нанесли шесть артиллерийских ударов по рынку и магазинам в квартале «Текстильщик». В результате удара по микрорайону погибли 27 человек, еще 25 человек получили ранения.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу рынка. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру.