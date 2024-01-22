Венгрия отказалась финансировать поставки оружия Киеву

Венгрия отказалась участвовать в финансировании поставок оружия Украине из Европейского фонда мира, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей этой страны Петер Сийярто.

Будапешт не будет участвовать в процессах, которые приведут к росту поставок вооружения ВСУ. Стране пришлось бы платить порядка 60 миллионов евро в год в общий фонд, чтобы другие страны отправляли оружие украинским военным, уточнил глава МИД Венгрии.

«Это решение власти каждой страны принимают самостоятельно, каждое правительство подотчетно своим избирателям. Венгрия в отправке оружия участия принимать не будет», — подчеркнул Сийярто.

Европейская служба внешних связей ранее предложила создать новый фонд для финансовой помощи Киева, чтобы обойти вето Венгрии. Порядка 6,5 миллиарда евро планировалось внести из активов внебюджетного Европейского фонда мира.