Управделами президента закупило 105 Lada Vesta

Управление делами президента РФ закупило партию из 105 Lada Vesta для «приоритетного использования российских высоколокализованных автомобилей», сообщило ведомство.

«Организована поэтапная работа по замене находящегося в эксплуатации служебного автотранспорта иностранного производства автомобилями российских марок», — цитирует ТАСС собеседника в Управделами.

Замене в первую очередь подлежат «автомобили, выработавшие свой моторесурс, для дальнейшей эксплуатации которых требуются дополнительные финансовые затраты»ю

Выбывшие машины продадут на открытом аукционе. Вырученные средства пойдут на закупку новых автомобилей и запчастей к ним.

В сентябре 2023 года Путин дал официальное поручение о приоритетном использовании чиновниками отечественных автомобилей. Минпромторг рекомендовал бренды Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», Evolute и Haval.