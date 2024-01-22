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Управделами президента закупило 105 Lada Vesta

Источник:
Sibnet.ru
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Управление делами президента РФ закупило партию из 105 Lada Vesta для «приоритетного использования российских высоколокализованных автомобилей», сообщило ведомство.

«Организована поэтапная работа по замене находящегося в эксплуатации служебного автотранспорта иностранного производства автомобилями российских марок», — цитирует ТАСС собеседника в Управделами.

Замене в первую очередь подлежат «автомобили, выработавшие свой моторесурс, для дальнейшей эксплуатации которых требуются дополнительные финансовые затраты»ю

Выбывшие машины продадут на открытом аукционе. Вырученные средства пойдут на закупку новых автомобилей и запчастей к ним.

В сентябре 2023 года Путин дал официальное поручение о приоритетном использовании чиновниками отечественных автомобилей. Минпромторг рекомендовал бренды Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», Evolute и Haval.

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Топ комментариев

Alhazred

Лучше бы заехал Зеленскому в ухо. Больше толку бы было)))

GammiPluh

Поживем еще и в фашизме обвинит... Кличко не особо быстро соображает, ему время нужно

petrovich1980

Началась возня в крысином гнезде.

GammiPluh

хахахахахаха) гуглится за пол секунды