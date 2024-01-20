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Минтранс предупредил о повышении тарифа «Платон»

Источник:
Sibnet.ru
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Тариф государственной системы по взиманию оплаты с грузовиков массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным трассам «Платон» будет увеличен с 1 февраля, сообщает пресс-служба Минтранса.

Рост составит 7,42% — это 21 копеек. В результате тариф повысится с 2,84 рубля за километр до 3,05 рубля за километр. Ведомство подчеркнуло, что рост тарифа не повлияет на конечную стоимость перевозимых товаров.

Для подтверждения своего высказывания Минтранс привел пример: 20-тонный грузовик везет подсолнечное масло (20 тысяч бутылок по одному литру) на расстояние 1079 километра по маршруту Ростов-на-Дону — Москва. После повышения тарифа, цена перевозки повысится на 227 рублей, а значит, каждая бутылка масла подорожает на 1 копейку.

Ведомство также отметило, что грузовики тяжелее 12 тонн негативно влияют на целостность дорожного полотна. Ремонт дорог за счет средств, поступающих в систему «Платон», позволяет поддерживать качество дорожного покрытия и обеспечивать безопасность дороги.

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Экономика #Транспорт и дороги #Деньги
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недаром окраинцы панически боятся якутов, бурятов и тувинцев

turan601

такие шаклы как ты никогда не добьются разделить русский и украинский народ

Очаков

Пропаганда??? Это ты окраинские ресурсы ещё не читал!)))