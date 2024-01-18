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Установлена причина смерти съевшего домашнюю котлету мальчика

Источник:
Sibnet.ru
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Трехлетний мальчик из поселка Айдара, съевший домашнюю котлету, умер из-за острого отравления нитритами, так как его отец добавил в фарш большее количество нитритной соли, сообщило СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Трагедия произошла в начале ноября 2023 года. Мальчик был дома с родителями, старшими сестрой и тремя братьями. После приема пищи ему стало плохо. Ребенка привезли в фельдшерско-акушерский пункт, но он умер через несколько часов.

Накануне отец делал домашнюю колбасу из говяжьего фарша. Чтобы продлить срок годности продукта, он использовал нитритную соль, но превысил допустимый уровень содержания в 100 раз.

Котлета, которой отравился мальчик в Айдаре
Фото: © СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Позже из оставшегося фарша мама мальчика приготовила котлеты. Одной из них она и накормила сына. Родители тоже пробовали еду, но совсем немного, поэтому не ощутили последствий.

Мужчину обвиняют по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Главе семейства грозит до двух лет лишения свободы.

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Uynachalnica

А еще за отказ от исполнения супружеского долга и пользование презервативами можно!

mosquito__2010

Это всё одного поля ягода с вами фуфлыжниками эти немецкие политики шизофреники. Некоторые вот нашлись...

jeryakob

Кто то не очень доверяет развешивателям лапши на уши, когда дело касается личного

Nik3316

опять расстроили твои розовые мечты?))))