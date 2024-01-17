Новосибирцы снова без тепла: советская труба больше «не держит»

В Новосибирске снова прорыв магистральной теплотрассы и снова сотни домов левобережья остались без теплоснабжения. Для жителей подготовят пункты временного размещения, губернатора Андрея Травникова призвали объявить режим ЧС.

Прорыв произошел около 17 часов в среду, 17 января в районе Ленинского рынка на улице Петропавловской (перекресток с Пархоменко) — огромный гейзер из кипятка и пара вырвался из-под земли, достигнув высоты седьмого этажа. После этого горячая вода затопила дороги на прилегающей территории.

Это уже вторая авария за январь, 11 января почти здесь же (на улице Пархоменко) произошел прорыв теплотрассы, коммунальщики заменили 8,5 метра трубы, часть жителей Ленинского и Кировского района несколько дней оставались без стабильного тепла и горячей воды.

Что случилось 17 января

«Скорее всего, это следствие первой аварии, когда из-за крупного прорыва было резкое падение (давления) в сети... Обратный гидроудар, какие-то новые дефекты на старых трубопроводах скрытые появились. К сожалению, через неделю на этом участке они снова проявили себя прорывом», — прокомментировал губернатор Травников.

Сибирская генерирующая компания сообщила о дефекте на магистральном трубопроводе диаметром 700 миллиметров. Поврежденная магистральная труба была проложена в 1963 году, последний раз ее ремонтировали более 30 лет назад — в 1990 году.

Горячая вода разлилась по проезжей части, спровоцировав 10-бальные заторы на прилегающих улицах.

Пострадавшие и последствия

Пять человек получили ожоги и обратились за медицинской помощью, сообщила пресс-служба областного Минздрава. В областную больницу поступили два человека, один из них госпитализирован.

Пострадали несколько десятков автомобилей, припаркованных в непосредственной близости от места прорыва, некоторые получили серьезные повреждения.

Губернатор высказал осторожный оптимизм относительно отключений тепла. По его прогнозу, число потребителей, которые пострадают, будет меньше, чем 11 числа, потому что теплоэнергетикам удалось запитать район по другой схеме.

Однако пока этот прогноз не подтверждается. По предварительным данным мэрии Новосибирска, в зону отключения теплоснабжения попали 200 домов. Без тепла также остались восемь образовательных и шесть медицинских учреждений.

Снижены параметры по отоплению и горячей воде в районах Горского, Троллейного, Западного, Юго-Западного, Станиславского жилмассивов, в районе Телецентра и части Кировского района.

Что дальше

«Новосибирская теплосетевая компания» приступила к работам по устранению дефекта на теплотрассе и восстановлению гидравлических режимов. К 20 часам местного времени на место доставили 12-метровый фрагмент трубы для замены дефектного участка теплосети.

Новую трубу для замены дефектного участка уже привезли на место аварии Фото: © Сибирская генерирующая компания

Завершить работы на месте аварии планируется к 9 утра 18 января.

По информации оперштаба, с 23 часов начнется восстановление параметров теплоснабжения. На первом этапе – Западный, Троллейный, Горский жилмассивы, улицы Петухова, Бородина, Расточка. Затем в течение ночи планируется перезапуск системы на Затулинке, Северо-Чемском, Юго-Западном и Станиславском жилмассивах.

Если заменить аварийный участок трубы получится к утру, то с 13 часов четверга начнется постепенное восстановление отопления в зоне самой аварии.

После устранения аварии большую работу должны будут проделать управляющие компании и ТСЖ — это перезапуск теплоснабжения всех попавших в контур отключения домов. Власти пообещали помочь коммунальщикам дополнительными силами СГК с правого берега, подключить бригады из Искитима и Бердска, чтобы проделать эту работу максимально быстро и эффективно.

Фото: © Sibnet.ru

Для жителей левобережья подготовят пункты временного размещения, такое решение приняли на оперативном штабе в мэрии Новосибирска. Муниципальная аварийно-спасательная служба начала выдачу обогревателей для организаций, где круглосуточно пребывают люди.

В настоящее время температура в Новосибирске по информации сервиса «Яндекс.Погода» составляет -21 градус. Ночью ожидается похолодание до -23 градусов.

Министерство здравоохранения Новосибирской области готовит схему перераспределения потоков экстренных пациентов в стационары правого берега. В связи с аварией на теплотрассе медицинские организации левобережья Новосибирска работают в режиме теплосбережения.

В ряде школ на левом берегу Новосибирска в четверг отменены занятия. Другие учебные заведения попросили родителей одеть детей потеплее. Если температура в классах будет ниже 18 градусов, школьников отправят на дистанционное обучение.

Фото: © Sibnet.ru

По информации управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, на время устранения дефекта на теплотрассе временно меняется схема движения трамвайных (№8, 10 и 15), а также автобусных (№5 и 43) маршрутов.

Реакция властей

Депутат горсовета Антон Картавин призвал Травникова объявить в Новосибирске режим ЧС. «Сил СГК и УК не хватает для одновременного подключения сотен домов. Губернатор обязан объявить режим чрезвычайной ситуации. Это позволит привлечь дополнительные человеческие силы для возвращения тепла в дома», — написал он в своем телеграм-канале.

Фото: © Sibnet.ru

СУ СКР по Новосибирской области начало уголовно-процессуальную проверку после прорыва теплотрассы в Новосибирске по части 2 статьи 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.