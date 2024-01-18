Мужики в юбках против США: кто такие хуситы

Одной горячей точкой в мире стало больше. Хуситы из Йемена поставили под угрозу стабильность мировой торговли, ограничив движение по одному из важнейших морских путей. США и коалиция нанесли по йеменцам удар. Те в ответ атаковали американские корабли. Кто такие хуситы и почему не боятся Запада?

Внешне хуситы не производят большого эффекта. Это худощавые бойцы в юбках (фута — традиционная одежда) и тапках на босу ногу. За поясом у них всегда джамбия (кривой йеменский кинжал), а в руках — автомат Калашникова. И еще они жуют листья ката (местный легкий наркотик).

Эти люди в течение девяти лет противостояли коалиции во главе с богатейшими монархиями Персидского залива — Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Хуситы не только успешно отражали атаки вооруженной до зубов самым современным западным оружием коалиции, но и наносили по ней мощные ответные удары, да так, что та в итоге запросила перемирие.

Пуритане ислама

Хуситы или «Ансар Аллах» (с арабского «сподвижники Господа») — движение, возникшее на севере Йемена в начале 1990-х годов. Его основал сейид (потомок пророка Мухаммеда) Хусейн Бадруддин аль-Хуси.

Несмотря на молодость, у движения древние корни. Хуситы — сторонники зейдизма, одного из исламских течений шиитского толка. Это течение имеет богатую политическую историю продолжительностью в тысячу лет.

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Сейид Хусейн реформировал зейдизм. Он наставлял членов общины к жизни по заветам Корана. Для этого, по его мнению, они должны отгородиться от пагубного влияния Запада. Но противопоставлял он общину и от разного рода радикальных движений в исламе.

Хуситы — это патриотическое движение на религиозной основе. Оно стремиться к возрождению Йемена на традиционных принципах ислама. Движение сейчас контролирует значительную часть страны, включая столица Сану.

По оценке экспертов, численность хуситов достигает 10 миллионов человек (треть населения Йемена), в том числе — порядка 700 тысяч закаленных в боях воинов.

Чего добиваются хуситы

После начала военной операции Израиля в секторе Газа хуситы сразу же встали на сторону палестинцев. Чтобы заставить израильтян покинуть палестинские территории, движение заявило об ограничении движения по Красному морю.

Хуситы запретили движение судов через Баб-эль-Мандебский пролив в сторону Израиля. Они стали наносить по ним удары с помощью ракет и беспилотников. Одно судно захватили и отбуксировали в йеменский порт Ходейда. Кроме того, они стали запускать ракеты по израильской территории.

Район действий хуситов в Красном море Фото: © Wikimedia

США и их союзники потребовали обеспечить свободу судоходства. Западные страны собрали у берегов Йемена морскую группировку «Страж процветания». Американцы и британцы стали наносить по объектам хуситов воздушные удары. Но они не впечатлили сторонников сейида Хусейна.

Накануне йеменцы поразили принадлежащий США сухогруз, а затем запустили ракету по американскому эсминцу Laboon.

«Все корабли, идущие в Израиль, являются для нас законной целью. Наш ответ на американо-британскую агрессию будет широким, сильным и непредсказуемым», — заявил представитель хуситов Яхья Сариа.

В чем сила хуситов

Хуситов наряду с ливанской «Хезболлой» традиционно относят к иранским «прокси», то есть движениям, находящимся под контролем Ирана. По оценке российских экспертов, это преувеличение. Тегеран, конечно, оказывает помощь йеменцам, но она не столь велика, как говорят на Западе. Преимущества сторонников Сейида Хусейна в другом:

- мощнейшая идеологическая заряженность, основанная на религии;

- большой боевой опыт;

- опыт жизни в экономической блокаде;

- аскетизм (тех, кому нечего терять, победить сложно);

- их очень много.

Ну и, конечно, военный фактор. Дистанционные удары американской коалиции по Йемену малоэффективны. У хуситов просто нечего разрушать, кроме ветхих жилых строений. У них нет инфраструктуры. Ракеты и беспилотники они собирают и хранят в пещерах, которые с воздуха поразить сложно.

Нанести им поражение можно только с помощью наземной операции. Но для того, чтобы победить несколько сотен тысяч неприхотливых и высокомотивированных бойцов, потребуется мобилизовать все сухопутные силы НАТО. Разумеется, на это никто на Западе в здравом уме не пойдет.

В чем угроза

Тактика хуситов уже сработала. Их атаки в Красном море нанесли серьезный ущерб Израилю. Порт Эйлат с ноября потерял 85% доходов. Морские перевозчики стали отказываться от доставки грузов в израильские порты. Но страдают не только израильтяне.

Через Баб-эль-Мандебский пролив проходит около 15% международной торговли, в том числе, 12% нефти и 8% сжиженного газа. Альтернативный маршрут из Азии в Европу вокруг Африки через мыс Доброй Надежды обходится примерно на 1 миллион долларов дороже (в расчете на судно) и занимает гораздо больше времени.



С ноября трафик грузоперевозок через Красное море уже упал на 35%. Взлетела стоимость фрахта судов, в том числе нефтеналивных танкеров.

Каковы последствия для России

Происходящие в районе Красного моря события, несмотря на их удаленность, могут непосредственно отразиться и на России. Причем, положительно.

Продолжение противостояния американской коалиции и хуситов отвлечет ресурсы Запада и скажется на и без того скудеющей военной помощи Украине.

Угроза морскому трафику вызовет рост цен на энергоресурсы, что увеличит доходы России от продажи нефти и газа.

Отсутствие военного решения конфликта неизбежно приведет к переговорам. И здесь Россия, учитывая ее влияние на Ближнем Востоке и давние дружеские отношения с Йеменом, сможет заработать политические очки в качестве посредника.