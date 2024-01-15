НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Skyrim получит фотореалистичную графику

Источник:
Sibnet.ru
272 0

Игра The Elder Scrolls 5: Skyrim получит шестую версию фанатских модов Nolvus, которые значительно улучшают графику.

Видео с итоговым результатом фанатского ремастеринга опубликовано на YouTube-канале Vektor's Cooling Corner. Ролик продолжительностью три минуты называется «Вы не готовы — настоящая некстген-версия Skyrim».

Энтузиаст основательно поработал над визуальной частью проекта, улучшив качество текстур и освещения. Набор включает в себя 20 модификаций, которые заметно улучшают графику в легендарной игре.

Шестая версия Nolvus для The Elder Scrolls 5: Skyrim выйдет в 2024 году, точная дата пока остается неизвестной. В комментариях к видео фанаты высоко оценили ремастеринг, назвав новую графику «невероятной».

Еще по теме
Опубликован трейлер новой игры Half‑Life
Игра Hogwarts Legacy получила бесплатную русскую озвучку
Разработчики Escape from Tarkov представили новую карту
Названы лучшие игры 2023 года по версии Steam
смотреть все
Игры #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине
Лежачий небоскреб длиной в 170 км показали из космоса
США разработали «план победы» Украины над Россией
Россия полностью отключит украинские дроны
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Самое обсуждаемое
62
Зеленский заявил, что без денег Запада украинские пенсионеры умрут
54
Путин заявил, что будущее России за Дальним Востоком и Арктикой
45
Украина и Британия подписали оборонный договор
43
США разработали «план победы» Украины над Россией
37
США и Британия нанесли воздушный удар по Йемену