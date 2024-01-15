Skyrim получит фотореалистичную графику

Игра The Elder Scrolls 5: Skyrim получит шестую версию фанатских модов Nolvus, которые значительно улучшают графику.

Видео с итоговым результатом фанатского ремастеринга опубликовано на YouTube-канале Vektor's Cooling Corner. Ролик продолжительностью три минуты называется «Вы не готовы — настоящая некстген-версия Skyrim».

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Энтузиаст основательно поработал над визуальной частью проекта, улучшив качество текстур и освещения. Набор включает в себя 20 модификаций, которые заметно улучшают графику в легендарной игре.

Шестая версия Nolvus для The Elder Scrolls 5: Skyrim выйдет в 2024 году, точная дата пока остается неизвестной. В комментариях к видео фанаты высоко оценили ремастеринг, назвав новую графику «невероятной».