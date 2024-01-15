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Сирийских охотников на краснокнижных соколов задержали в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Инспекторы охотнадзора Хакасии задержали двух выходцев из Сирии за охоту на краснокнижных соколов, говорится в сообщении Минприроды республики.

«На территории общедоступных охотугодий Ширинского района инспекторами охотнадзора Хакасии был задержан автомобиль с двумя сирийцами, имеющими российское гражданство. В ходе досмотра в машине были обнаружены силки для ловли хищных птиц и голуби, которые служат приманкой для соколов», — сказано в сообщении.

Голуби были отпущены на свободу. Составлены два административных протокола за действия, которые могли привести к уничтожению редких видов птиц (ст. 8.35 КоАП), отметили в ведомстве. Эта статься предусматривает штраф до пяти тысяч рублей.

В Минприроды Хакасии отметили, что в сентябре 2023 года ловили иностранных браконьеров, охотившихся на хищных птиц в Ширинском районе, а в ноябре — в Боградском.

На территории Хакасии отмечено пребывания следующих видов птиц из семейства соколиных — сапсан, балобан, кречет, они занесены в Красную книгу России и Красную книгу республики.

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ЧП #Криминал #Хакасия
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