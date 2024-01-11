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Два человека погибли и восемь пострадали в ДТП под Омском

Источник:
Sibnet.ru
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Два человека погибли и восемь пострадали при столкновении под Омском вечером 10 января пассажирского микроавтобуса с вахтовиками и грузового автомобиля, сообщает «МВД-медиа». Ранее сообщалось о двух погибших и пяти пострадавших.

«В результате автоаварии пассажир автомобиля Citroen, мужчина 1966 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель скончался в медицинском учреждении. Еще восемь пассажиров микроавтобуса пострадали и доставлены в медицинские учреждения», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-медиа.

ДТП произошло вечером в среду, 10 января вблизи деревни Александровка на автотрассе «Западный обход Омска». По предварительным данным, водитель микроавтобуса, который ехал из Ханты-Мансийска в Новосибирск, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик.

В салоне находились 13 пассажиров и водитель. Позднее на этой трассе из-за сильного ветра и метели было введено ограничение движения автобусов, маршрутных такси и грузовиков.

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ЧП #Происшествия #Омск
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