Движение транспорта ограничили в Омской области из‑за непогоды

Власти ввели ограничение на движения пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси на федеральных, региональных и межмуниципальных трассах Омской области из-за метели, сильного ветра и гололеда, сообщили пресс-службы Сибуправтодора и регионального Минтранса.

«10 января с 11.00 предварительно до 20.00 (с 08.00 до 17.00 мск) ограничено движение маршрутного пассажирского транспорта и негабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам Р-254 "Иртыш", Р-402 и А-320 в границах Омской области в связи со сложными погодными условиями: ветер 25 метров в секунду, сильная низовая метель снижение видимости», — говорится в сообщении Сибуправтодора.

Ведомство попросило владельцев личного транспорта по возможности воздержаться от междугородных поездок.

Министерство транспорта Омской области в свою очередь ограничило с 11.00 до 21.00 (с 08.00 до 18.00 мск) движение пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси на дорогах регионального и межмуниципального значения.