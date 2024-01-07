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Китай испытал свой первый электросамолет

Источник:
Sibnet.ru
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AG60
Фото: © China Media Group

Китайский электрический самолет AG60E совершил первый испытательный полет, сообщил разработчик China Aviation Industry General Aircraft Corporation.

Испытания двухместного AG60E состоялись в восточной провинции Чжэцзян, сообщило агентство Xinhua.

AG60E — электрическая версия легкого двухместного AG60. Длина AG60E — 6,9 метра, размах крыльев — 8,6 метра, максимальная крейсерская скорость — 185 километров в час.

Производитель называет переоборудование уже выпущенных самолетов с целью электрификации эффективным решением, способствующим развитию новой стратегической отрасли.

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