Новосибирские авиаторы начали испытания Як-40 с электродвигателем

Самолет Як-40 с первым в мире сверхпроводящим электрическим авиадвигателем совершил пробежку по аэродрому в Новосибирске в пятницу. Это первый шаг к созданию электрических самолетов, которые, по оценкам специалистов, должны появится через 10 лет.

«Это историческое событие. На сегодняшний день в гражданской авиации технологии исчерпаны, и идет борьба за зеленую авиацию, за будущее авиации, за новые виды топлива. Это первый шаг к созданию электрического самолета», — сказал гендиректор НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского» Андрей Дутов.

«В основе электродвигателя лежат сверхпроводящие материалы, обмотки находятся в состоянии 77 градусов Кельвина, внутри — жидкий азот. Благодаря этому сопротивление на обмотках нулевое, поэтому и размеры такие небольшие, и позволяет реализовывать мощности», — дал характеристики силовой установки председатель совета директоров «СуперОкс» Андрей Вавилов.

По его словам, КПД электродвигателя — 99,7%. Обороты — 2,5 тысячи, мощность 500 киловатт. В схеме предусмотрен генератор, чтобы усиливать мощность во время взлета, преобразователь частоты и сам двигатель.

Электродвигатель с воздушным винтом встал в носовую часть самолета. В хвостовой части штатный АИ-25 заменил турбовальный газотурбинный двигатель с электрическим генератором. В центральной части установили литий-ионные аккумуляторные батареи.

После стендовых испытаний начались тесты в летающей лаборатории на базе Як-40, разработанной в СибНИА имени С.А. Чаплыгина.

Наземные испытания состояли из запусков электрического двигателя и всех систем самолета, в том числе штатных двигателей. Это необходимо для проверки работоспособности силовых установок, летательного аппарата, его систем и оборудования при движении по земле. Як-40 пробежал по взлетно-посадочной полосе, разгоняясь до 135-140 километров в час.

«У этого самолета есть особенности, которые отличают его от типового Як-40, и не все можно записать приборами. Впереди винт, он сильно влияет на питание самого самолета, на скорость. У него совсем другой вес, несколько другая реакция на органы управления. Это то, что за 10 минут сегодня обнаружили», — поделился летчик-испытатель, гендиректор СибНИА Владимир Барсук, добавив, что все работало штатно.

Он пояснил, что задача летающей лаборатории — подобрать наиболее оптимальный вариант преобразования электрической энергии в тягу двигателя.

«Мы далеки от того, чтобы сказать — именно это будет использовано в серийной конструкции. Мы изучаем, как сделать энергоузел, как ввести аккумуляторы, как это будет влиять на аэродинамику и на самолет. Почему важны наземные и летные испытания? На бумаге все просто, а когда дело касается реального летательного аппарата, возникает масса проблем», — отметил гендиректор ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова» Михаил Гордин.

Новая авиация через 10 лет

По словам Дутова, подобная разработка не имеет аналогов в мире и к разработчикам уже обращались представители компаний Airbus и Siemens с намерением сотрудничать.

Следующая летающая лаборатория появится через два года, уже на базе Ил-114, для нее должен быть создан двигатель мощностью 1 МВт. Этот самолет будет летать только на электрических двигателях, без вспомогательных.

Дутов отметил, что аналогичные двигатели можно использовать в судостроении, железнодорожном транспорте.

Глава Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев сообщил, что авиация придет к полноценному серийному использованию электродвигателей к 2030 году.

Гендиректор ЦИАМ Гордин считает, что сначала электрическими станут региональные самолеты, потом среднемагистральные. Перспектива — 10-15 лет.