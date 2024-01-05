ООН сообщила о росте российской экономики на 2,7% в 2023 году

Рост российской экономики в прошлом году составил 2,7%, заявил на брифинге директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи.

«Мы подсчитали, что в 2023 году российская экономика выросла примерно на 2,7%. Ожидаем, что этот рост замедлится до 1,3%, частично из-за высокого инфляционного давления, Центральный банк весьма значительно поднял ставку», — цитирует РИА Новости Мукерджи.

Банк России 15 декабря повысил ключевую ставку на один процентный пункт — до 16% годовых, что стало максимумом с апреля прошлого года. Как сообщила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в регуляторе не планируют дальнейшего ужесточения монетарной политики.

В конце декабря глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российская экономика показала устойчивость, а рост ВВП по итогам 2023 года, по предварительной оценке, составил 3,5%. По его словам, этот показатель оказался выше прогноза ведомства.