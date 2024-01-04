НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Младенец насмерть замерз на Алтае, пока мать праздновала

Источник:
Sibnet.ru
424 2
Фото: © СУСК по Республике Алтай

Четырехмесячный мальчик замерз насмерть в неотапливаемом доме в Республике Алтай, пока его мать в соседнем селе праздновала новый год, его двухлетний брат – в больнице с сильнейшей простудой, сообщает СУСК региона.

Уточняется, что 31 декабря 21-летняя мать двоих детей уехала из села Подгорное в соседнее село праздновать новый год. Двоих детей бросила без еды в неотапливаемом доме. Только 3 января их обнаружил пришедший в гости дедушка. Новорожденный малыш был уже мертв.

Как уточняет телеграм-канал «Республика Алтай», когда мужчина обнаружил детей, в доме было семь градусов ниже ноля. Двухлетнего мальчика направили в республиканскую больницу.

«Ребёнок получает лечение в соответствии с клиническими рекомендациями. Он обеспечен лекарственными препаратами и гигиеническими средствами. Уход за малышом осуществляется. Угрозы жизни в данный момент нет, состоянию здоровья ничего не угрожает», – комментирует Минздрав региона.

По словам министра труда региона Адара Сумина, семья на учете не состояла, ни родственники, ни соседи сигналов профорганам не давали.

Жители региона ужаснулись произошедшему, в социальных сетях они спрашивают, как можно помочь ребенку, уточняют, в чем он нуждается. Министр пояснил, что сейчас выжившему мальчику требуется только лечение, прямо сейчас он ни в чем не нуждается. Добавил, что помощь одежду и средства гигиены для ребенка можно приносить в управление социальной защиты населения Майминского района.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Им предстоит изучить условия жизни и воспитания малолетних детей, работу с данной семьей органов системы профилактики района, дать оценку ее эффективности.

Еще по теме
Сжегшую паспорт блогершу отправили под домашний арест
Возбуждено дело на сжегшую паспорт блогершу
Омича осудили за серию поджогов машин с символикой Z
Конфликт в кемеровском общежитии закончился поножовщиной с убийством
смотреть все
ЧП #Криминал #Республика Алтай
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как проверить билет «Новогоднего миллиарда»
Маск дал характеристику 2024 году
ТНТ высмеял Киркорова в фильме после «голой» вечеринки
Песков опроверг готовящееся «сенсационное» заявление Путина
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Самое обсуждаемое
48
Британский генерал заявил о неизбежной победе России
32
Украина нанесла удар по центру Белгорода
20
Возбуждено дело на сжегшую паспорт блогершу
18
Боеприпас нештатно сошел с самолета ВКС на воронежское село
17
Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором