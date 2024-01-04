Младенец насмерть замерз на Алтае, пока мать праздновала

Четырехмесячный мальчик замерз насмерть в неотапливаемом доме в Республике Алтай, пока его мать в соседнем селе праздновала новый год, его двухлетний брат – в больнице с сильнейшей простудой, сообщает СУСК региона.

Уточняется, что 31 декабря 21-летняя мать двоих детей уехала из села Подгорное в соседнее село праздновать новый год. Двоих детей бросила без еды в неотапливаемом доме. Только 3 января их обнаружил пришедший в гости дедушка. Новорожденный малыш был уже мертв.

Как уточняет телеграм-канал «Республика Алтай», когда мужчина обнаружил детей, в доме было семь градусов ниже ноля. Двухлетнего мальчика направили в республиканскую больницу.

«Ребёнок получает лечение в соответствии с клиническими рекомендациями. Он обеспечен лекарственными препаратами и гигиеническими средствами. Уход за малышом осуществляется. Угрозы жизни в данный момент нет, состоянию здоровья ничего не угрожает», – комментирует Минздрав региона.

По словам министра труда региона Адара Сумина, семья на учете не состояла, ни родственники, ни соседи сигналов профорганам не давали.

Жители региона ужаснулись произошедшему, в социальных сетях они спрашивают, как можно помочь ребенку, уточняют, в чем он нуждается. Министр пояснил, что сейчас выжившему мальчику требуется только лечение, прямо сейчас он ни в чем не нуждается. Добавил, что помощь одежду и средства гигиены для ребенка можно приносить в управление социальной защиты населения Майминского района.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Им предстоит изучить условия жизни и воспитания малолетних детей, работу с данной семьей органов системы профилактики района, дать оценку ее эффективности.