Почему в СССР строили девятиэтажки

Девятиэтажки — один из самых популярных типов жилой застройки в СССР. Почему в домах было именно девять этажей, а не восемь или десять?

Этажность зданий задали экономические реалии, противопожарные нормы и возможности пожарной техники.

В 1970-е годы высота полностью выдвинутой механизированной лестницы у пожарной машины составляла 30 метров, то есть она могла дотянуться только до девятого этажа, объяснило ГУ МЧС России по Архангельской области.

Для зданий высотой более девяти этажей по нормативам должны быть незадымляемые лестничные клетки, дополнительные лифты и системы противодымной защиты.

Это сильно удорожало конечную стоимость квадратного метра и не слишком подходило для массового строительства.