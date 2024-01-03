Спрогнозировано подорожание иномарок на 20-40%

Новые иномарки в 2024 году могут подорожать на 20-40%, средняя цена иностранного автомобиля уже в начале года может достичь 3 миллионов рублей, а бюджетные машины окажутся в дефиците — такие прогнозы дали эксперты.

Цены на новые иномарки могут подскочить на 20–40% в зависимости от бренда и комплектации. Максимальное подорожание ждет такие марки, как Hyundai и Kia — этому поспособствует дефицит предложения, приводят «Известия» прогноз экспертов автомобильного маркетплейса FRESH.

Эксперты сходятся во мнении, что задавать тон в продажах новых импортных автомобилей в 2024 году будут китайские бренды, а средняя цена на импортные автомобили будет расти. Уже сейчас она составляет 2,8 миллиона рублей, сообщил президент РОАД Алексей Подщеколдин.

В начале 2024 года, после первой волны подорожания, она может достигнуть 3 миллионов рублей, считает автомобильный эксперт Виктор Кондрашин. Такие цифры стали возможны из-за того, что «с российского рынка почти полностью исчез бюджетный сегмент автомобилей»

«Сегмент бюджетных брендов сейчас — это модели стоимостью до 1,5 миллиона рублей, и в нем кроме АвтоВАЗа на нашем рынке сейчас никто не представлен», — согласился Подщеколдин.