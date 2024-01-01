Украинские и российские солдаты в зоне СВО вместе спели «Катюшу»

Украинские и российские военнослужащие в зоне спецоперации вместе исполнили песню «Катюша». Соответствующее видео в своем телеграм-канале опубликовал военный эксперт Владислав Шурыгин.

Российские солдаты находились в лесу в непосредственной близости от позиций противника. В период затишья бойцы решили немного подразнить украинских военных и затянули: «Расцветали яблони и груши. Поплыли туманы над рекой».

Неожиданно в ответ с украинской стороны раздалось продолжение: «Выходила на берег Катюша. На высокий, на берег крутой». На этом момент видео обрывается, поэтому неясно, смогли ли бойцы пропеть песню полностью.

Российская армия использует советские песни на линии противостояния с ВСУ в качестве психологического оружия. В частности, для деморализации бойцов ВСУ применяются фронтовые произведения.