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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинские и российские солдаты в зоне СВО вместе спели «Катюшу»

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские и российские военнослужащие в зоне спецоперации вместе исполнили песню «Катюша». Соответствующее видео в своем телеграм-канале опубликовал военный эксперт Владислав Шурыгин.

Российские солдаты находились в лесу в непосредственной близости от позиций противника. В период затишья бойцы решили немного подразнить украинских военных и затянули: «Расцветали яблони и груши. Поплыли туманы над рекой».

Неожиданно в ответ с украинской стороны раздалось продолжение: «Выходила на берег Катюша. На высокий, на берег крутой». На этом момент видео обрывается, поэтому неясно, смогли ли бойцы пропеть песню полностью.


Российская армия использует советские песни на линии противостояния с ВСУ в качестве психологического оружия. В частности, для деморализации бойцов ВСУ применяются фронтовые произведения.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Видеоновости
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