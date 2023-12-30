Путину доложили об обстреле Белгорода

Президенту Владимиру Путину доложили об ударе ВСУ по жилым кварталам Белгорода, сообщается на сайте Кремля.

«По поручению главы государства в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Министром здравоохранения Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим», — говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти также выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава. Он также пообещал при необходимости помочь в восстановлении Белгорода.

По данным МЧС, в результате ракетного удара погибли десять человек, в том числе один ребенок, 45 человек ранены. Кроме этого, в Белгороде были повреждены около 40 гражданских объектов, включая здание правительства.

Согласно предварительной информации, ВСУ нанесли удар по Белгороду с использованием систем залпового огня со стороны Харьковской области, расположенной в 40 километрах от российского города.