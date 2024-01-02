НАВЕРХ
#Предсказания #Зодиак #Гадания #Эзотерика #Приметы #Мистика

Василиса Володина высказалась о возможности ядерной войны в 2024 году

Источник:
Sibnet.ru
474 1

Применение ядерного оружия в течение 2024 года маловероятно, даже микровероятно, сообщила астролог Василиса Володина.

«Наличие ядерной бомбы — это 50 лет мир в Европе. Ядерное оружие — это тормоз для некоторых бурных головушек», — сказала Володина в интервью на YouTube-канале Fametime TV.

Астролог добавила, что вероятность ядерной войны есть всегда, пока есть ядерное оружие, но в 2024 году она не видит такого сценария развития событий.

По прогнозу Володиной, будет повышенная сейсмическая активность, потому что с ней связан Плутон. Вероятны, сейсмические события в тех зонах, которые не считались опасными. Также возможны большие технические катаклизмы, проблемы с электросетями.

«Сейчас астрологическое сообщество шумит, что быть второй пандемии в 2025-2026, но у меня нет жесткой уверенности. Мне кажется, что предыдущая была рукотворной, а сейчас не время для того», — отметила астролог.

Еще по теме
Знаки Зодиака, которые встретят любовь в 2024 году
Зодиак любви: кто выйдет замуж в 2021 году?
Гороскоп здоровья: кому не страшен коронавирус
Зодиак удачи: у кого в 2021 году дела пойдут в гору
смотреть все
Оракул #Зодиак #Мир #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как проверить билет «Новогоднего миллиарда»
Когда и сколько разыграют в «Новогоднем миллиарде»
ТНТ высмеял Киркорова в фильме после «голой» вечеринки
Маск дал характеристику 2024 году
Обсуждение (1)
Картина дня
Зеленский определил изоляцию Крыма главной целью на 2024 год
Маск дал характеристику 2024 году
Кадыров объявил о создании нового города в Чечне
Путин пожелал завершить конфликт на Украине быстро
О самом главном
Без скромности: в чем встречать год Зеленого Дракона
Что дарить родственникам на Новый год
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Самое обсуждаемое
48
Британский генерал заявил о неизбежной победе России
46
Медведев обозначил три цели России в СВО на 2024 год
42
Запад предрек Украине неминуемое поражение
32
Украина нанесла удар по центру Белгорода
27
Стал известен размер госдолга Украины