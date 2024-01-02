Василиса Володина высказалась о возможности ядерной войны в 2024 году

Применение ядерного оружия в течение 2024 года маловероятно, даже микровероятно, сообщила астролог Василиса Володина.

«Наличие ядерной бомбы — это 50 лет мир в Европе. Ядерное оружие — это тормоз для некоторых бурных головушек», — сказала Володина в интервью на YouTube-канале Fametime TV.

Астролог добавила, что вероятность ядерной войны есть всегда, пока есть ядерное оружие, но в 2024 году она не видит такого сценария развития событий.

По прогнозу Володиной, будет повышенная сейсмическая активность, потому что с ней связан Плутон. Вероятны, сейсмические события в тех зонах, которые не считались опасными. Также возможны большие технические катаклизмы, проблемы с электросетями.

«Сейчас астрологическое сообщество шумит, что быть второй пандемии в 2025-2026, но у меня нет жесткой уверенности. Мне кажется, что предыдущая была рукотворной, а сейчас не время для того», — отметила астролог.