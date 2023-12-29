«Яндекс Станции» научились звонить друг другу с разных аккаунтов

«Яндекс» запустил полезное обновление для умных колонок «Яндекс Станция», теперь пользователи могут «перезваниваться» между колонками, привязанными к разным аккаунтам, сообщается в официальном блоге разработчиков.

Раньше совершать звонки можно было только между «Яндекс Станциями», привязанными к одной учетной записи. Теперь можно добавить друга в приложении «Дом с Алисой», после чего откроется возможность обмениваться голосовыми звонками.

«Удобно, когда вы не слышите свой телефон или заняты руки. Достаточно сказать название дома и комнаты из приложения пользователя, которому нужно позвонить. Например: «Алиса, позвони в дом бабушки в гостиную», — говорится в сообщении компании.

Также «Яндекс» внедрил функцию автоматического приема вызовов на Станции. По умолчанию такие звонки доступны владельцу дома и умной колонки. Однако можно предоставить такую возможность близким.

Чтобы включить эту функцию, необходимо перейти в приложении в раздел «Станция», затем выбрать «Звонки на Станцию» и «Звонки на Станцию без ожидания ответа». После этого для связи с другой колонкой достаточно попросить: «Алиса, соедини со Станцией на кухне или на даче».

Опробовать новые возможности уже можно на всех актуальных моделях умных колонок «Яндекс Станция», чуть позже они появятся на «Станции Дуо Макс», «ТВ Станции» и «ТВ Станции Про».