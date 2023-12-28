Новогодний тираж «Русского лото», где разыграют «Новогодний миллиард», пройдет 1 января 2024 года. Счастливчиком все еще может стать каждый, главное — успеть приобрести хотя бы один лотерейный билет. Где купить бумажные билеты «Новогоднего миллиарда» прямо сейчас?

Всего в тираже «Русское лото» №1526, который называется «Новогодний миллиард», разыграют 2 миллиарда рублей. Максимальный выигрыш, который может получить один участник, — 1 миллиард рублей. Еще 1 миллиард рублей разыграют более мелкими суммами между множеством участников. Розыгрыш стартует в 15.30 мск 1 января 2024 года. Прямая трансляция будет на НТВ и на YouTube-канале «Столото».

Где продают билеты «Новогоднего миллиарда» 2024

Бумажные лотерейные билеты продолжают пользоваться большим спросом у россиян. В отличие от онлайн, они привычны, их можно подарить (например, на Новый год), с ними просто интересней играть.

Бумажные билеты «Новогоднего миллиарда» (тираж №1526) можно купить:

в лотерейных киосках «Столото»

в магазинах «Пятерочка», «Красное и Белое», «Лента», «Перекресток», «Бристоль», «Монетка», «Окей», «Детский мир», «Новэкс» и FiхPrice

на маркетплейсе Ozon

на АЗС TeBoil, «Лукойл», «Газпромнефть»

в салонах сотовой связи МТС



Сколько стоит билет «Новогоднего миллиарда»

И онлайн, и бумажные лотерейные билеты «Новогоднего миллиарда» 2024 года стоят 150 рублей. При покупке следует обратить внимание на дизайн. Нужен билет лотереи «Русское лото» с оформлением «Новогоднего миллиарда». Чтобы не ошибиться, лучше уточнить у продавца, что это тираж №1526.

Бумажные билеты продаются до 20.00 по московскому времени 31 декабря 2023 года. Все нераспроданные типографские билеты до старта розыгрыша уничтожат.

Как способ покупки влияет на шансы выиграть

Выиграет лотерейный билет или нет — не зависит от способа покупки. В лотереях все решает случай. Среди выигрышных билетов много и цифровых, и бумажных билетов.

Однако, если покупать билет «Новогоднего миллиарда» онлайн, то можно подобрать свою счастливую комбинацию чисел.