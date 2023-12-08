Как выбрать билет «Новогоднего миллиарда» со счастливыми числами

Бывает, что определенные цифры связаны с какими-то знаковыми событиями в жизни человека. В том числе денежными. Если такое счастливое число есть, то можно купить лотерейный билет «Новогоднего миллиарда» именно с ним.

В билетах «Русского лото» комбинации чисел уже сформированы, при покупке бумажного лотерейного билета предлагают просто выбирать понравившийся. Поэтому чтобы заполучить билет с набором счастливых чисел, нужно приобретать его онлайн — на сайте «Столото» или в фирменном приложении.

При выборе цифрового билета доступна дополнительная функция, которая называется «Свои числа». Можно указать до семи счастливых чисел, после чего будущему участнику розыгрыша покажут доступные билеты, в которых эти числа будут обязательно присутствовать.

«Свои числа» в розыгрыше «Новогоднего миллиарда» Фото: © «Столото»

Всего в билете «Новогоднего миллиарда» два игровых поля, в каждом — по 15 чисел в диапазоне от 1 до 90. Поэтому счастливых комбинаций очень много, выбор всегда есть. Если подборка не устраивает, достаточно нажать «Показать еще билеты» и сервис обновит варианты.

Обычно счастливые числа основаны на важных датах, юбилеях, годовщинах, фактах, возрасте, адресах. Нумерологи советуют повспоминать, в какие календарные числа чаще всего происходили поворотные события. Может быть, если такое число есть, оно изменит жизнь еще раз?

Тираж «Новогоднего миллиарда» традиционно состоится 1 января. В 2024 году в лотерее разыграют более 2 миллиардов рублей — 1 миллиард гарантированно достанется одному или нескольким участникам, также будут распределены сто призов по 1 миллиону рублей.