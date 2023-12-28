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Как купить лотерейные билеты «Новогоднего миллиарда» онлайн

Источник:
Sibnet.ru
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Лотерея «Русское лото» 1 января 2024 года проведет праздничный тираж, в котором разыграет сразу 2 миллиарда рублей. Купить билеты, которые дают право принять участие в розыгрыше «Новогоднего миллиарда», проще всего онлайн.

Электронные лотерейные билеты продаются на официальном сайте государственного распространителя лотерей stoloto.ru, а также в мобильном приложении «Столото». Продажа билетов на новогодний тираж будет доступна до 11.00 по московскому времени 1 января.

Покупка цифрового билета занимает минимум времени — достаточно зайти на сайт или в приложение, зарегистрироваться, затем открыть страницу лотереи «Русское лото» и выбрать выпадающее меню с выбором тиражей.

«Новогодний миллиард» имеет тираж №1526. После выбора тиража нужно отметить билеты и нажать кнопку «Оплатить». Пополнить кошелек в личном кабинете можно с помощью банковской карты, со счета телефона, SberPay, QIWI, ЮMoney и «Альфа-Клик».

Розыгрыш праздничного тиража пройдет в прямом эфире телеканала НТВ, программа начнется в 15.30 по московскому времени. В ходе розыгрыша станет известен один или несколько участников, которые получат главный приз — 1 миллиард рублей.

«Новогодний миллиард» в 2024 году проведут в седьмой раз. Всего с начала проведения праздничной лотереи ее участники выиграли 15,5 миллиарда рублей, при этом двое счастливчиков обрели статус лотерейных миллиардеров.

Как получить бесплатный билет «Новогоднего миллиарда»
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Топ комментариев

Lenivec

Ой ,да их пожалеть надо .Голая Лолита ,такое им не развидеть )))

GammiPluh

А как же чипы из стиралок и унитазы? А как же отсталая немытая Россия? Сами же развенчивают то что лепили...

Times Square

А теперь давай рассмотрим вопрос с интересной стороны. Человек не поддерживает СВО, соответственно туда...

Asd10

Да как то ваще по фик на эту суету... Ты меня на прекрасную дачу пригласишь или зажабишь, пока время...