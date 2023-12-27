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Как получить бесплатный билет «Новогоднего миллиарда»

Источник:
Sibnet.ru
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Организаторы лотереи «Русское лото» объявили праздничную акцию — до 29 декабря участники праздничного тиража «Новогоднего миллиарда» могут получить дополнительный бесплатный билет.

Для этого необходимо купить десять билетов новогоднего тиража. После этого на счет поступит 1500 подарочных бонусов. Их можно обменять на один бесплатный билет «Новогоднего миллиарда».

Бонусы начисляются сразу после приобретения десяти билетов. При этом каждый участник может получить бонусы в рамках акции только один раз. Срок действия бонусов — три дня, поэтому лучше всего израсходовать их сразу после получения.

Тираж «Новогоднего миллиарда» традиционно состоится 1 января 2024 года, будут разыграны более 2 миллиардов рублей — 1 миллиард гарантированно достанется одному или нескольким участникам, также будут распределены сто призов по 1 миллиону рублей.

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