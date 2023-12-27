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Конфликт в кемеровском общежитии закончился поножовщиной с убийством

Источник:
Sibnet.ru
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Место преступления в общежитии в Кемерове
Фото: © СК РФ

Студент из Тувы задержан по подозрению в убийстве подростка и причинении ножевых ранений еще двум в одном из общежитий Кемерова.

«Массовый» конфликт с участием семи человек произошел в помещении одного из общежитий Центрального района Кемерова, убит один подросток, двое ранены, сообщило СУ СК РФ по Кузбассу. По данным кемеровских пабликов, поножовщина произошла в общежитии колледжа промышленных, информационных технологий и права Кемеровского госуниверситета.

По версии следствия, 17-летний парень во время конфликта, возникшего по малозначительному поводу, ударил ножом в грудь 16-летнего подростка. От ранения тот скончался на месте происшествия.

Также он порезал 14 и 17-летнего подростков. Они госпитализированы, состояние одного оценивается как стабильно тяжелое.

«Разбираемся с историей в Кемерово, где в результате драки погиб парень. Еще двое находятся в больнице, надеюсь на их скорейшее выздоровление. Основной подозреваемый — наш студент. Обучается в местном колледже», — написал глава Тувы Владислав Ховалыг в телеграм-канале.

Возбуждены уголовные дела по статьям убийство и покушение на убийство.

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saigak

С одной стороны да, с другой стороны - у нас каскады гэс стоят на огроменных реках! с чего мы должны...

Lenivec

Ой ,да их пожалеть надо .Голая Лолита ,такое им не развидеть )))

Uynachalnica

Не, сейчас каждого обладателя газа заставят поставить газоанализатор с автоматическим краном, соответственно...

Times Square

А теперь давай рассмотрим вопрос с интересной стороны. Человек не поддерживает СВО, соответственно туда...