Рекордно высокие показатели температуры, достигшие плюсовых значений, фиксируют второй день подряд в Омске, сообщила начальник Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталия Криворучко.

«Вчера в Омске был зафиксирован новый температурный рекорд дня, который составил минус 0,9 градуса. Ранее минус 1,4 градуса отмечали в 2014 году. Сегодня тоже будет перекрыт абсолютный максимум. По данным УГМС, 26 декабря в 1988 году он составил плюс 1,8 градуса. Сегодня уже отмечено плюс 2,4 градуса», — рассказала ТАСС Криворучко.

Аномально теплая погода привела к затруднению движения на трассах региона. В Тюкалинском районе в понедельник, 25 декабря столкнулись семь фур, пострадавших нет.

Из-за дождя с мокрым снегом, сильного ветра и гололеда было принято решение ввести временное ограничение движения пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси