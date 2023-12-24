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Британские ученые посоветовали реже дышать ради спасения планеты

Источник:
Sibnet.ru
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Выдыхаемый человеком воздух влияет на глобальное потепление, поскольку в нем содержаться метан и оксид азота, которые для окружающей среды вреднее углекислого газа, утверждают британские ученые.

Метан и оксид азота, присутствующие в выдыхаемом человеком воздухе, составляют до 0,1% от общего объема выбросов парниковых газов. «И это еще без учета того, что мы выделяем при отрыжке и испускании газов из кишечника, а также незаметных для нас выделений через кожу», — приводит Daily Mail слова доктора Николаса Коуэна из британского Центра экологии в Эдинбурге.

«Мы настоятельно рекомендуем с осторожностью относиться к предположению, что выбросы от человека незначительны», — заявил Коуэн.

Метан в выдыхаемом воздухе чаще всего обнаруживали у женщин и у тех, кто старше 30 лет, но исследователи не могут с уверенностью сказать, почему это происходит.

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