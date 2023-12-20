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Страны ЕС попросили разрешение на покупку российской нефти

Источник:
Sibnet.ru
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Чехия и Словакия не смогут существовать без российской нефти, поэтому обратились в Брюссель с просьбой сохранить поставки, сообщил президент «Транснефти» Николай Токарев в эфире телеканала «Россия-24».

«У них реально нет выхода к морю, они не имеют возможность получать нефть из других источников. У чехов есть немного со стороны Триеста через другой нефтепровод, но в целом без нашей нефти они просто не смогут существовать», — сказал Токарев.

Евросоюз ранее продлил на один год срок действия исключений на импорт нефти из России. В Братиславе расположен один из крупнейших в сообществе нефтеперерабатывающих комбинатов Slovnaft. Он ориентирован на использование российской нефти.

Перевод завода на переработку сырья из альтернативных источников займет не менее одного года. Власти Словакии считают, что исключение для страны со стороны ЕС позволит сохранить рабочие места на НПЗ и увеличить налоговые поступления в бюджет.

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