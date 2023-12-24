Неправильное выполнение упражнений в спортзале грозит травмами даже, если речь идет обо всем известной беговой дорожке, предупредил известный американский специалист в области спортивной медицины, врач Алекс Макдональд.

Самую распространенную ошибку люди совершают на беговой дорожке или велотренажере. Из-за усталости люди переносят вес на руль или ложатся на поручни спортивного оборудования, а делать этого нельзя, приводит CNN слова Макдональда.

В результате через некоторое время у таких людей появляются боли в шее и плечах. Чтобы избежать этого, он посоветовал выполнять упражнение правильно: когда заканчиваются силы, нужно остановиться, отдохнуть и только потом продолжить тренировку, указал врач.

Еще одна опасная ошибка бегунов — это слишком широкие, размашистые шаги. По его словам, такая техника дает избыточную нагрузку на суставы, поэтому пятку во время бега нужно ставить совсем немного дальше линии, на которой находятся колено и бедро.

Также врач предупредил, что риск получить травму увеличивается из-за перетренированности. Это состояние возникает при многократном и длительном выполнении одних и тех же упражнений, объяснил Макдональд.