Wink снимет биографический сериал про группу «Комбинация»

Видеосервис Wink объявлил о старте съемок восьмисерийной биографии поп-группы «Комбинация».

Главные роли в сериале исполнят Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова и Даниил Воробьев. Новый сериал от продюсеров «Короля и Шута» пополнит линейку Wink Originals.

По сюжету сотрудник саратовского ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) Александр Шишинин (Никита Кологривый) после рождения дочери решает круто изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал, — продюсировать музыкальную группу.

Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым (Владимир Канухин). Вместе они буквально на улице находят первых вокалисток: Татьяну Иванову (Елизавета Базыкина), Алену Апину (Анастасия Уколова) и собирают первую в Советском Союзе женскую группу: вокалисты и музыканты — девушки, которые с помощью песен расскажут о своей нелегкой судьбе и об эпохе.