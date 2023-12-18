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Река на Алтае в морозы вышла из берегов

Источник:
Sibnet.ru
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Шуга и наледь спровоцировали заторы на малых реках в Чемальском районе Республики Алтай, несколько домов оказались в зоне подтопления из-за разлившейся реки Чемалка.

Глава района Айдар Елеков рассказал, что уже несколько дней идет борьба с наледью, объявлен режим повышенной готовности.

Так, в селе Эдиган, где наледь вышла на берега речки Каинзары, выезжала аварийная бригада, в село направлена тяжелая техника для того, чтобы не допустить воду к жилым домам.

«Пристальное внимание приковано к реке Чемалке. Наледь и шуга образуют заторы, вода выходит из русла. Загнать тяжелую технику в русло нет возможности, это небезопасно, поэтому вчера были приняты меры по организации перед улицей Калинина рядом с поймой реки заградительных валов, чтобы не позволить наледи выйти на дорогу», – рассказал он.

Елеков добавил, что из-за похолодания вода разлилась, наледь зашла на земельные участки двух семей, жителей улицы Курортной. Решено очищать русло реки экскаваторами, при необходимости привлечь технику дополнительно. Для защиты жилых домов планируют отсыпать земельные валы. Рассматривается вопрос по эвакуации жителей и месту их временного пребывания.

Жители в соцсетях публикуют кадры с места событий. В комментариях отмечают, что подобное происходит в этих местах достаточно часто – это связанно с особенностями местности.

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ЧП #Происшествия #Республика Алтай
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