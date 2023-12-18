Слово «нейросеть» стало словом года в России

Портал «Грамота.ру» впервые представил слово года, выбор сделан на основе анализа больших данных, частотности запросов и оценки ведущих экспертов. Словом 2023 года стала «нейросеть».

На первом этапе был составлен длинный список слов-кандидатов из разных областей, которые появились недавно и стали наиболее популярны в 2023 году. Затем началось рейтинговое голосование экспертов и выбор слова года экспертным советом «Грамоты.ру».

«Нейросеть» в итоге набрала более 75% голосов. За ней со значительным отрывом следуют GPT (58%), «база» (43%) и «возвращенцы» (41%). Планку 20% преодолели «промт» и жаргонное «имба».

Главный редактор «Грамоты.ру» Ксения Киселева пояснила, что портал стремился отразить разные сферы функционирования русского языка, именно поэтому в фокус исследователей попали те зоны, где наблюдается сильная лексическая турбулентность и был выше шанс встретить самые интересные, новые, живые слова.

«В этом году таких зон четыре: развитие технологий; сфера политики, экономики и общественной жизни; неформальное общение молодежи; стиль жизни (мода, красота, путешествия, дизайн)», — отметила она.

Теперь портал «Грамота.ру», перезапущенный в ноябре 2023 года как «национальная цифровая платформа русского языка», намерен включить слово «нейросеть» в Метасловарь, для чего будет составлено его словарное описание.