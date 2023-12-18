Сальдо заявил о возможности восстановления Каховской плотины

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что плотину Каховской ГЭС плотину можно восстановить с помощью современных технологий, основываясь на сохранившихся в архивах документах проекта строительства.

«В проектной организации это займет какое-то время, не будем говорить какое, я думаю, что нормативное, даже быстрее. А сами строительные работы можно будет провести достаточно быстро: если тогда Каховскую плотину построили за три года, то сейчас это можно сделать значительно быстрее», — отметил Сальдо.

По его словам, нужно заново построить машинный зал и установить турбины, которые будут вырабатывать электроэнергию. Земляная часть плотины сохранилась, «разрушена только та часть, которая железобетонная», добавил Сальдо.

Губернатор добавил, что проектная документация на Каховскую плотину сохранилась в московских институтах и «от нее можно оттолкнуться», опираясь на «современные условия». Тогда, сооружение можно будет построить не только быстрее, но и по новым технологиям, которые сделают плотину еще «краше, привлекательнее и полезнее».

Плотину Каховской ГЭС разрушили утром 6 июня, после чего начался неконтролируемый сброс воды из водохранилища. Россия обвинила в произошедшем Украину.