Живую елку лучше покупать в 20-х числах декабря, так она не осыплется до окончания новогодних праздников, посоветовали в Роспотребнадзоре.

«Предпочтительнее идти за елкой в 20-х числах декабря. Елка, купленная раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников», — рассказали «РИА Новости» в ведомстве.

Елка должна быть с ровным, толстым стволом без трещин, в обратном случае оно не будет долго стоять. Ветви должны быть гибкими, а иголки — насыщенного изумрудного цвета. В Роспотребнадзоре порекомендовали растереть несколько хвоинок, от них должен исходить характерный аромат.

Также лучше выбирать елку с одной макушкой, а во время переноски попросить упаковать ее в пластиковую сетку.

В Роспотребнадзоре посоветовали поместить дерево на два-три часа в прохладное место, а только потом устанавливать и наряжать.