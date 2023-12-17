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Роспотребнадзор посоветовал, как правильно выбрать живую елку

Источник:
РИА Новости
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Живую елку лучше покупать в 20-х числах декабря, так она не осыплется до окончания новогодних праздников, посоветовали в Роспотребнадзоре.

«Предпочтительнее идти за елкой в 20-х числах декабря. Елка, купленная раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников», — рассказали «РИА Новости» в ведомстве.

Елка должна быть с ровным, толстым стволом без трещин, в обратном случае оно не будет долго стоять. Ветви должны быть гибкими, а иголки — насыщенного изумрудного цвета. В Роспотребнадзоре порекомендовали растереть несколько хвоинок, от них должен исходить характерный аромат.

Также лучше выбирать елку с одной макушкой, а во время переноски попросить упаковать ее в пластиковую сетку.

В Роспотребнадзоре посоветовали поместить дерево на два-три часа в прохладное место, а только потом устанавливать и наряжать.

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