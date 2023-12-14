Четырехэтажная сосулька выросла в новосибирском городе

Сосулька размером с четырехэтажный дом выросла в городе Болотное Новосибирской области — жители пожаловались на такое природное явление в социальных сетях.

Сосулька появилась по недосмотру коммунальщиков, заявили жители в паблике «Типичное Болотное» в соцсети «ВКонтакте».

Жильцы дома №53 на улице Титова замерзали в квартирах, поэтому из системы отопления спустили воздух. Но кран до конца не закрыли, и вода бежала сутки.

Горожан волновал вопрос, как уберут сосульку, ведь отколовшийся кусок может нанести травмы прохожим. Видимо, ледяную глыбу убрали, потому что автор обращения написала в комментариях, что проблема решена.