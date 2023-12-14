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Четырехэтажная сосулька выросла в новосибирском городе

Источник:
Sibnet.ru
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Сосулька размером с четырехэтажный дом выросла в городе Болотное Новосибирской области — жители пожаловались на такое природное явление в социальных сетях.

Сосулька появилась по недосмотру коммунальщиков, заявили жители в паблике «Типичное Болотное» в соцсети «ВКонтакте».

Жильцы дома №53 на улице Титова замерзали в квартирах, поэтому из системы отопления спустили воздух. Но кран до конца не закрыли, и вода бежала сутки.

Сосулька размером с четырехэтажный дом в городе Болотное Новосибирской области
Фото: © «Типичное Болотное»

Горожан волновал вопрос, как уберут сосульку, ведь отколовшийся кусок может нанести травмы прохожим. Видимо, ледяную глыбу убрали, потому что автор обращения написала в комментариях, что проблема решена.

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Топ комментариев

Egorka72

.., вот только таким как Пугачёва с Вайкуле делать в моей стране нечего .... и тем кто им руки лижет...

Алексей Силенко

Афтар ты такую чушь больше не публикуй или публикуй ради поржать всю полноту информации, со 2 декабря...

Nik3316

ну Алла ну жгет))))))))))))как домой хочет...

-Керя-

Спасибо при минус 35 я подожду даже до полного прогрева